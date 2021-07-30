Агітували за зміну кордонів: СБУ викрила розгалужену мережу проросійських агентів

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність проросійських пропагандистів, які закликали в соцмережах до захоплення влади та порушення територіальної цілісності країни.

Найманці, яких курували спецслужби Російської Федерації, діяли відразу в декількох областях України.

Правоохоронці провели серію обшуків, в наслідок яких було вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких зберігалися докази злочинів.

Порушників було затримано на Закарпатті, а також в Київській, Одеській, Львівській та Вінницькій областях.

Зокрема, на Закарпатті заарештовано співробітника місцевого управління ДСНС, який через особисті соцмережі закликав до порушення державних кордонів. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за фактом порушення ч.1 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) КК України.

Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, в Одеській області було викрито місцевого мешканця, який агітував за зміну державних кордонів, а свій контент поширював через сайти терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Кіберпідрозділи СБУ продовжують виявляти ворожих агентів, які займаються підривом інформаційної безпеки країни.