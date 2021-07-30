Повноцінний рух поїздів до Харкова і з міста відновиться 31 липня. Зараз аварійні бригади працюють над відновленням руху після аварії біля станції Решетилівка на Полтавщині.

До 31 липня всі поїзди курсуватимуть парним шляхом з незначним відхиленням від графіка.

Станом на 14.30 затримуються наступні поїзди:

№85 Новоолексіївка – Львів (затримка склала 3 години);

№46 Лисичанськ – Ужгород (затримка склала 40 хвилин);

№138 Хмельницький – Лисичанськ (затримка склала 50 хвилин);

№70 Львів – Маріуполь (затримка склала 40 хвилин).

Нагадаємо, аварія біля станції сталася 30 липня близько 3.00. 56-річний водій вантажного автомобіля Daf з Дніпропетровської області, який перевозив на тралі комбайн, виїхав на залізничний переїзд.

Саме в цей момент по шляхах рухався товарний потяг, який зіткнувся з тралом. На щастя, обійшлося без жертв. Зазнали механічних пошкоджень тільки транспортні засоби.

Але через аварію біля станції Решетилівка спізнювалися ряд рейсів в напрямку Харків – Київ – Харків. Час затримки був різним.