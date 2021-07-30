Повноцінний рух поїздів до Харкова і з міста відновиться 31 липня. Зараз аварійні бригади працюють над відновленням руху після аварії біля станції Решетилівка на Полтавщині.
До 31 липня всі поїзди курсуватимуть парним шляхом з незначним відхиленням від графіка.
Станом на 14.30 затримуються наступні поїзди:
- №85 Новоолексіївка – Львів (затримка склала 3 години);
- №46 Лисичанськ – Ужгород (затримка склала 40 хвилин);
- №138 Хмельницький – Лисичанськ (затримка склала 50 хвилин);
- №70 Львів – Маріуполь (затримка склала 40 хвилин).
Нагадаємо, аварія біля станції сталася 30 липня близько 3.00. 56-річний водій вантажного автомобіля Daf з Дніпропетровської області, який перевозив на тралі комбайн, виїхав на залізничний переїзд.
Саме в цей момент по шляхах рухався товарний потяг, який зіткнувся з тралом. На щастя, обійшлося без жертв. Зазнали механічних пошкоджень тільки транспортні засоби.
Але через аварію біля станції Решетилівка спізнювалися ряд рейсів в напрямку Харків – Київ – Харків. Час затримки був різним.