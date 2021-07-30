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Дмитро Кудрявцев |

Був у розшуку Інтерполу: українські прикордонники затримали білоруса

Затримання чоловіка на кордоні з Білоруссю

Співробітники чернігівського управління Державної прикордонної служби України затримали в пункті пропуску Сеньківка білоруса, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Чоловік підозрюється у скоєнні крадіжки на території Німеччини.

43-річний білорус намагався в’їхати до України в якості пасажира автомобілю BMW.

Після затримання зловмисника було передано правоохоронним органам для подальшої екстрадиції до ФРН.

Був у розшуку Інтерполу: українські прикордонники затримали білоруса
Був у розшуку Інтерполу: українські прикордонники затримали білоруса
Був у розшуку Інтерполу: українські прикордонники затримали білоруса
Був у розшуку Інтерполу: українські прикордонники затримали білоруса
Був у розшуку Інтерполу: українські прикордонники затримали білоруса / 2 фотографии

Нагадаємо, на початку липня в Харкові просто з зали суду втік громадянин Туреччини, який перебував в міжнародному розшуку.

До цього чоловік утримувався під домашнім арештом.

Рішенням суду йому змінили запобіжний захід на утримання під вартою, але він скористався відсутністю охорони до прибуття конвою і вибіг будівлі суду.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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