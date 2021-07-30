Був у розшуку Інтерполу: українські прикордонники затримали білоруса

Співробітники чернігівського управління Державної прикордонної служби України затримали в пункті пропуску Сеньківка білоруса, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
Чоловік підозрюється у скоєнні крадіжки на території Німеччини.
43-річний білорус намагався в’їхати до України в якості пасажира автомобілю BMW.
Після затримання зловмисника було передано правоохоронним органам для подальшої екстрадиції до ФРН.
Нагадаємо, на початку липня в Харкові просто з зали суду втік громадянин Туреччини, який перебував в міжнародному розшуку.
До цього чоловік утримувався під домашнім арештом.
Рішенням суду йому змінили запобіжний захід на утримання під вартою, але він скористався відсутністю охорони до прибуття конвою і вибіг будівлі суду.