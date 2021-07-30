Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Бив та погрожував: у Чернігові чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку

Бив та погрожував: у Чернігові чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку

У Чернігові правоохоронці затримали 54-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку. Нападник заманив дитину до себе додому, де погрожував та бив її.

На щастя, дівчинці вдалося врятуватись від зловмисника. Про інцидент дитина розповіла родичам.

Ті, у свою чергу, одразу повідомили про злочин поліцейським.

За словами близьких постраждалої, 28 липня незнайомий чоловік запросив дівчинку до себе додому, де почав її бити та намагався зґвалтувати. Однак дитині вдалося вирватись і втекти.

Правоохоронці одразу приїхали на місце події, щоб затримати зловмисника.

У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
У Чернігові штурмом взяли чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку (ФОТО)
Бив та погрожував: у Чернігові чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку / 5 фотографий

За словами правоохоронця Романа Грига, на вікнах будинку чоловіка наклеєна плівка, яка не дає можливості побачити з вулиці, що коїться всередині будинку.

– На прохання поліції відкрити двері він категорично відмовлялася, – сказав поліцейський.

Та все ж правоохоронці змогли потрапити до приміщення за допомогою спецпідрозділу та затримати чоловіка.

Встановлено, що зловмисник діяв продумано. Коли нападник заманив дівчинку додому, то двері він зачинив, а до жертви почав приставати.

За даними слідчих, він розумів, що дитина не погодиться на будь-які його пропозиції, тож почав погрожувати, бити та намагався зґвалтувати.

Окрім того, правоохоронці отримали інформацію про причетність чоловіка до низки подібних злочинів. Відповідні дані перевіряються.

Наразі триває розслідування за ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (незалежно від її добровільної згоди)).

Нападникові загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка