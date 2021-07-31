ДТП у селищі Димер – подробиці ДТП події 30 липня під Києвом

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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

ДТП на Київщині: водій збив на смерть двох пішоходів та врізався у вантажівку

ДТП на Київщині: водій збив на смерть двох пішоходів та врізався у вантажівку

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За даними поліції, автомобіль Opel рухався з села Демидів у бік Димеру.

Однак на території селища Димер водій не зміг впоратися з керуванням автівки та наїхав на пішоходів, які стояли біля зупинки громадського транспорту.

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Після цього машину відкинуло на зустрічну смугу руху, де транспортний засіб зіткнувся з вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП загинуло двоє жителів села Катюжанка – 10-річний хлопець та 60-річний чоловік.

Наразі слідчі з’ясовують всі обставини та причину смертельної аварії. Правоохоронці розв’язують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобам) КК України.

Водієві автівки Opel може загрожувати ув’язнення на термін до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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