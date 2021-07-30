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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Хотів перевірити на міцність: в Києві затримано, вандала, який пошкодив пішохідний міст

Вандал в Киеве

У Києві затримано чоловіка, який напередодні пошкодив інформаційно-макетне скло на пішохідно-велосипедний мості.

Чоловіка виявили в одному зі столичних хостелів, повідомили в прес-службі поліції.

– Ми переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких невідома особа пошкодила скляні макети, після чого втекла. У Києві ввели спеціальну поліцейську операцію, під час якої затримано уродженця Луцька, 1997 року народження, – розповів очільник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Зловмисник пояснив, що приїхав до Києва на відпочинок, а прогулюючись по мосту вирішив перевірити скло на міцність, в результаті чого пошкодив стенд.

Йому оголошено про підозру за ч.1 ст.296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

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До суду передано клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Зловмисник

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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