Хотів перевірити на міцність: в Києві затримано, вандала, який пошкодив пішохідний міст

У Києві затримано чоловіка, який напередодні пошкодив інформаційно-макетне скло на пішохідно-велосипедний мості.

Чоловіка виявили в одному зі столичних хостелів, повідомили в прес-службі поліції.

– Ми переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких невідома особа пошкодила скляні макети, після чого втекла. У Києві ввели спеціальну поліцейську операцію, під час якої затримано уродженця Луцька, 1997 року народження, – розповів очільник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Зловмисник пояснив, що приїхав до Києва на відпочинок, а прогулюючись по мосту вирішив перевірити скло на міцність, в результаті чого пошкодив стенд.

Йому оголошено про підозру за ч.1 ст.296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

До суду передано клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу.