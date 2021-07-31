Погрожували фізичним насильством: на Франківщині викрито злочинне угрупування

В Івано-Франківській області викрито злочинне угрупування, що скоювало розбійні напади.

В операції брали участь співробітники поліції та Служби безпеки України.

За словами правоохоронців, злочинці залякували або застосовували фізичне насильство по відношенню до своїх жертв, вимагаючи у них гроші.

У складі угруповання перебували четверо мешканців Прикарпаття. Підозрюваних затримано в рамках статті 208 КК України.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 129 (Погроза вбивством), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 4 ст. 189 (Вимагання, вчинене з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Суд залишив фігурантів справи під вартою.