У Луганській області на автодорозі неподалік міста Кремінна сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

За даними поліції, зіткнулися автомобіль Toyota Camry та мікроавтобус Volkswagen. Унаслідок ДТП дев’ятеро людей травмувалися.

Постраждалих госпіталізували у медичний заклад. Лікарі діагностували у громадян тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини та можливі причини автокатастрофи на трасі.

Слідчі розв’язують питання щодо внесення відомостей за цим фактом у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспортом особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.