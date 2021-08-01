Крововилив у мозок: в Києві жорстоко побили танцівника з групи Дорофеєвої

У Києві невідомий чоловік жорстоко побив одного з танцівників співачки Наді Дорофеєвої.

Інцидент стався після закінчення сольного концерту співачки, в якому потерпілий брав участь.

За словами Дорофеєвої, хлопець вийшов з клубу Ліфт, де чоловік спочатку штовхнув його на паркан, а потім завдав кілька сильних ударів.

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У молодого хлопця діагностовано важкі травми, зокрема крововилив у головний мозок.

– Йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому. Є фото і свідки інциденту. Заяву в поліцію ми вже написали. Найважливіше зараз, щоб Женя одужав, а особу, яка на нього напала, було знайдено, – розповіла співачка в соціальній мережі Instagram.

Вона також додала відеозапис, на якому зафіксовано нападника, і попросила своїх підписників допомогти в його впізнанні.

Нагадаємо, в кінці липня двоє людей в масках побили і пограбували двох пенсіонерів у селі Вільхівка на Закарпатті.

Потерпілі віддали зловмисникам близько $4 тис., 2 тис. грн, а також золоті прикраси.

Нападниками виявилися жителі Донецької області – 53-річного підозрюваного вже затримано, а його 26-річного спільника досі розшукують.

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої