Сильні лісові пожежі розгорілися на грецькому півострові Пелопоннес. 300 пожежних залучили до гасіння вогню.

Також на місце пожежі доставлено п’ять вертольотів і два літаки.

Вогонь спалахнув учора вранці біля міста Патри – третього за величиною в Греції. В результаті пожежі довелося евакуювати п’ять місцевих сіл, закрити міст Ріон-Андіріон через Коринфську затоку, а також вивезти близько 100 місцевих жителів і туристів з курорту Лонгос.

Вісім постраждалих з опіками та проблемами з диханням – у госпіталі.

Вогонь знищив приблизно 20 будинків.

Однак міністр у справах захисту громадян Міхаліс Хрісохоідіс, який відвідував сьогодні зону лиха, заявив, що нинішня ситуація краща за попередню.

– Сотні об’єктів власності було врятовано завдяки боротьбі пожежних з полум’ям. Ми зберігаємо пильність, і підтримаємо наших співгромадян, які постраждали від вогню, – сказав він.

За даними влади, за добу в країні спалахнули ще 58 лісових пожеж, проте більшість з них швидко вдалося загасити.

Пожежі у Греції спричинила тривала спека. Грецькі метеорологи попередили, що у найближчі 10 днів на території країни температура повітря становитиме +44 градуси.