Пожежа на Позняках в ТЦ Піраміда – причину і осередок займання з’ясували

У Києві на Позняках сталася пожежа у торговому центрі Піраміда. Всіх відвідувачів і персонал евакуювали з будівлі.

На кадрах з місця подій видно, як з будівлі торгового центру піднімається в повітря величезна хмара чорного диму.

Очевидці повідомляли, що осередок пожежі виник в магазині косметики. Причиною пожежі стала несправна проводка. В коментарях до відео дописувачі стверджували, що вони бачили, як іскрилася проводка.

Але пізніше виявилося, що горить недобудований будинок біля ТЦ Піраміда.

– Пожежа сталася поруч з ТЦ Піраміда. Повідомлення про займання надійшло нам об 11:50. Там розташована одноповерхова новобудова. У приміщенні сталося коротке замикання електропроводки з поширенням вогню на кондиціонер, – повідомили в ДСНС Києва.

Кондиціонер загасили за допомогою вогнегасника до приїзду рятувальників.