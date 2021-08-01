ДТП на Закарпатті – подробиці ДТП події 31 липня у селі Верхній Коропець

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Юлія Захарченко |

Смертельна ДТП на Закарпатті: п’яний водій протаранив авто

Смертельна ДТП на Закарпатті: п’яний водій протаранив авто

У селі Верхній Коропець Мукачівського району неподалік автозаправної станції сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

37-річний мукачівець, який перебував за кермом автомобіля Infinity, зіткнувся з машиною Mazda, яка прямувала на АЗС, здійснюючи поворот ліворуч.

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За кермом останнього транспортного засобу перебував 34-річний місцевий житель міста Мукачево. Унаслідок аварії загинув його 65-річний батько, який перебував на пасажирському сидінні.

До медичного закладу госпіталізували ще одного 16-річного пасажира Nazda. Лікарі діагностували у підлітка політравму, він перебуває у важкому стані.

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Правоохоронці під час перевірки з’ясували, що водій автомобіля Infinity перебував у стані алкогольного сп’яніння. У крові кермувальника зафіксували 1,82 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали. Його підозрюють за статтею 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

П’яному водієві загрожує ув’язнення на термін до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 10 років. Розслідування триває.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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