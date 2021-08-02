Контролював нардеп: СБУ викрила проросійське угрупування

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність розгалуженої злочинної групи, що причетна до тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті.

Крім того, зловмисники намагалися розхитати суспільно-політичну ситуацію в Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Злочинці вчиняли протиправну діяльність під прикриттям громадського об’єднання, що є підконтрольним одному з народних депутатів, чиє ім’я не називається. Проте за інформацією ЗМІ ним виявився представник ОПЗЖ Ілля Кива.

Зокрема, навесні лідер угруповання разом з деякими її членами завдав серйозні ножові поранення одному з ідеологічних опонентів, що за задумом кураторів мало спровокувати народні невдоволення по всій країні.

Силовики виявили за місцем проживання зловмисників та в одному з офісних приміщень, що вони займали, докази їхньої злочинної діяльності.

Виявлено холодну зброю, інструкції з підготовки бойовиків до радикальних дій, велику партію марихуани, а також обладнання для її вирощування.

Ватажку угруповання оголошено про підозру в низці скоєних ним злочинів, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, а також притягнення до відповідальності його спільників. Слідчі дії тривають.