ДТП на трасі М 03 Київ-Харків-Довжанський: подробиці аварії на Полтавщині

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі М 03 Київ – Харків – Довжанський зіткнулися легковий автомобіль Citroen Jumpy та мікроавтобус Volkswagen.

Унаслідок автокатастрофи постраждало 10 людей. Серед них – шестеро дітей (найстарші 2008 року народження, а наймолодші – 2020 року).

Постраждалих госпіталізували у лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Медичні працівники надають постраждалим необхідну допомогу.

Для ліквідації наслідків ДТП залучили четверо рятувальників та одну одиницю техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Нацполіції, станом на 30 червня, на території України сталося 86 459 автокатастроф. Для порівняння, у 2020 році зафіксували 72 394 дорожньо-транспортних пригод.

З початку 2021 року сталося 10 434 аварії з участю різних транспортних засобів, в яких постраждали або загинули місцеві жителі. Серед них – 1 281 автокатастрофа зі смертельними наслідками та 12753 аварій, у яких травмувалися люди.