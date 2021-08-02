Родичі загиблого пілота на Прикарпатті впевнені, що літак пошкодили навмисно

Син загиблого льотчика Ігоря Табанюка стверджує, що його батько не міг допустити такої катастрофи. Наразі слідство розглядає інші версії падіння літака: технічна відмова судна і помилка пілота.

Аварія у Коломиї в селі Шепарівка зі спортивним літаком Advantic WT10 сталася вдень 28 липня. Загалом загинули чотири людини, зокрема професійний льотчик, інструктор, директор громадської організації ПДЮСАМА Ігор Табанюк із Прикарпаття та троє іноземців – громадян США.

За даними ОДА, падіння літака на приватний житловий будинок з подальшим його горінням сталося о 13.38. Пожежу ліквідували трохи менше ніж через годину. На момент аварії в будинку людей не було.

Ігор Табанюк, син загиблого пілота, не вірить у випадкову смерть батька та його пасажирів. Професійний пілот зробив із невеличкого міста на Прикарпатті центр малої авіації. Аеродром у Коломиї загиблий відродив із нуля.

– Всім відомо, що аеропорт хочуть віджати. Батько все життя розвивав авіацію. Він хотів усе облаштувати. Мої підозри – щось зроблено із літаком, – говорить Ігор.

Аеродром наразі розвинений за всіма міжнародними стандартами і міжнародними правилами. Раніше на місці летовища росла трава.

Син загиблого каже, що сюди щороку злітаються сотні пілотів з усієї України та з-за кордону. І коли батько захотів усе узаконити, орендувати землю, його сім’ї заходилися погрожувати та почали поділ летовища. Тож у загибелі Табанюка родичі винуватять третіх осіб, імена яких обіцяють назвати по закінченню слідства.

– Позавчора тато не планував літати. Але 45 людей, зокрема іноземців, замовили туристичний авіатур. А технічний дозвіл на здійснення таких польотів мали всього два пілоти. Один – в Івано-Франківську, та сам Табанюк, – каже син пілота.

Місяць тому цей літак пройшов у Словаччині заводську технічну перевірку. Зранку Табанюк виконав п’ять рейсів із туристами. Шостий став фатальним. Близько другої години дня легкомоторний літак упав на житловий будинок у селі Шепарівці.

Після трагедії за шість годин мешканцям зруйнованого будинку люди зібрали 117 тис. грн. Родина загиблого Ігоря Табанюка теж обіцяє допомогти, щойно його поховають. Завтра, з усіма військовими почестями, в останню путь пілота проведуть із його аеродрому.