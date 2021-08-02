У Польщі викрили українців, які нелегально виготовляли цигарки

У Польщі на території Мазовєцького воєводства викрили одну із найбільших фабрик цигарок, де затримали 16 чоловіків – 9 громадян Польщі і 7 громадян України.

Польські прикордонники вилучили понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет та понад 13 тонн готового тютюну.

Група працівників виготовляла незаконні цигарки із серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших польських містах.

Членів групи підозрюють також у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема, до Німеччини та Великої Британії.

Незаконна фабрика знаходилася на території одного із маєтків на терені Новодворів. Правоохоронні органи виявили там дві великі виробничі цехи з фрезою та складами, розділені на декілька приміщень, заповнених картонними коробками із цигарками та готовим тютюном.

Також правоохоронці вилучили усе обладнання і виробничий конвеєр, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки із логотипами популярних тютюнових компаній та багато матеріалів для виробництва.

Під час операції використали гелікоптер для висадки на важко доступній території фабрики і складу.

Вартість усього вилученого товару оцінили у приблизно 8 млн злотих (€1,75 млн).

Затриманим висунуті обвинувачення в участі в організованій злочинній групі.

Одного із затриманих додатково обвинуватили у керуванні цією групою. Чоловіків також підозрюють у незаконному виробництві тютюнових виробів, а також у незаконному продажі товарів, позначених підробленим акцизним знаком.

Нелегалам загрожує до 10 років позбавлення волі.