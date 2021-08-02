Українські прикордонники викрили масштабний канал контрабанди фальшивих ліків з Росії

Українські прикордонники викрили багатомільйонну схему контрабанди та фальсифікації ліків.

Схему від транспортування через кордон до надходження у роздрібні мережі аптек знешкоджено.

На кордоні з РФ у пункті пропуску Бачівськ прикордонники зупинили авто MAN, де знаходилися лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків та інструкції із застосування до них.

Одночасно в столиці обшукали у осіб, які отримували контрабанду та розподіляли її по аптекам з метою реалізації.

Правоохоронці обшукали і самі аптеки, що залучалися до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.

Загалом вилучено більше 10 тис. одиниць медичних препаратів, вартість яких попередньо оцінили у мільйони гривень. Усе направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Проти правопорушників відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Джерело: Державна прикордонна служба