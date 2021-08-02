У Сумах чоловік протягом п’яти годин утримував 18-річну дівчину у своєму автомобілі, катаючи потерпілу містом, та двічі зґвалтував.

За даними поліції, зловмисник, скориставшись безпорадним станом юної сумчанки, зґвалтував нещасну на березі водойми. Після цього правопорушник залишив дівчину на задньому сидінні машини та їздив з нею у місті.

Через декілька годин чоловік знову поїхав у ліс, де вдруге вчинив насильницькі сексуальні дії щодо дівчини. Наразі потерпілій надали медичну допомогу та передали батькам.

Під час розшуку поліцейські дізналися особу чоловіка – це 36-річний мешканець обласного центру, який раніше відбував кримінальне покарання. У поліції не зазначили, за якою статтею звинуватили чоловіка.

Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями. Серед них – незаконне позбавлення волі або викрадення людини та зґвалтування, передбачені КК України.

Правопорушнику може загрожувати ув’язнення на термін від п’яти до десяти років. Наразі працівники поліції розв’язують питання щодо обрання запобіжного заходу ґвалтівникові.