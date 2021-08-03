Не сподобалося обслуговування – в Києві чоловік влаштував пожежу в кафе

У Києві у вівторок, 3 серпня, відвідувач підпалив кафе на вулиці Шолом Алейхема в Деснянському районі. Він пояснив таку поведінку тим, що йому не сподобалося обслуговування.

Після підпалу на місце виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група, пожежники та лікарі.

Незабаром пожежу вдалося загасити. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Неподалік силовики виявили чоловіка, який скоїв підпал. Він був у стані алкогольного сп’яніння – прилад показав 1,6 проміле.

– Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, і він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і запалив її. У результаті пожежі пошкоджено інтер’єр залу. З місця події вилучили пластикову пляшку, яку направили на проведення експертизи, – повідомили в столичній поліції.

Палієм виявився раніше не судимий 35-річний киянин, якого вже затримали.

Не сподобалося обслуговування: в Києві чоловік підпалив кафе / 4 фотографии

За скоєне йому загрожує до 10 років в’язниці за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.