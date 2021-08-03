Не відповіла взаємністю: у Мукачеві 27-річну дівчину порізали і замкнули у квартирі

На Закарпатті під варту взяли чоловіка, який порізав 27-річну дівчину і залишив її помирати. Постраждала перебуває в реанімації.

Інцидент стався на зйомній квартирі в Мукачеві. 30-річний чоловік зізнався дівчині у почуттях, однак взаємності не отримав.

Розлютившись, він схопив ножа і почав наносити коханій удари у різні частини тіла.

Закривавлену дівчину він залишив на підлозі, а перед втечею викрав мобільний телефон, щоб вона не змогла покликати на допомогу.

Постраждалу у важкому стані доставили до лікарні лише наступного ранку: через велику втрату крові вона кілька разів втрачала свідомість.

Зловмисника поліція затримала за межами області, на автовокзалі у Львові.

30-річний раніше судимий чоловік саме сідав на автобус до Одеси.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці), ч.1 ст.185 (Крадіжка) КК України.

За скоєне зловмисник може провести до восьми років за ґратами.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура