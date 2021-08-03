Територію перекрито: біля Пентагона влаштували стрілянину

У вівторок, 3 серпня, невідомі влаштували стрілянину біля будівлі Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

З метою безпеки вхід та вихід були повністю перекриті співробітниками служби безпеки.

За попередніми даними, стрілянина сталася на автобусній зупинці, що розташована неподалік від центральної будівлі Пентагона.

Правоохоронні органи з’ясовують причини перестрілки, а також мотиви. Відомо про одного постраждалого внаслідок події.

За словами очевидців, було чутно кілька пострілів. Місце події було оточено. Інформація про затриманих поки не надходила.