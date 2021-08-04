Захоплення Кабміну: чоловіка з гранатою затримали

Чоловік з гранатою, який захопив будівлю Кабміну, затриманий правоохоронцями.

Чоловіка з гранатою у Кабміні затримала поліція / 4 фотографии

Як проходило затримання

До Кабміну з гранатою увірвався ветеран АТО Володимир Прохнич. У затриманні поліції допомагав його знайомий, волонтер і депутат Бучанської міської ради Василь Олексюк.

– Побачивши в новинах, я відразу зрозумів, що потрібно діяти та знайти можливість, щоб нічого не сталося, я маю на увазі, щоб не загинули, не дай Бог, люди, – заявив Олексюк.

Саме він вів переговори з Прохничем. Вони тривали близько 10 хвилин. Потім Володимир здався правоохоронцям.

Дії Володимира кваліфікували за ст. 341, ст. 345, ч. 2 ст. 147 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Йдеться про захоплення держбудівлі, погрози працівникам правоохоронних органів, захоплення заручників та незаконне поводження зі зброєю.

Захоплення Кабміну

4 серпня близько 10.00 будівлю Кабміну захопив чоловік з гранатою. Він взяв у заручники кілька людей.

Однак він не висував конкретних вимог до чиновників і правоохоронців. Пізніше стало відомо, що захопив будівлю Володимир Прохнич – ветеран АТО, нагороджений орденом За мужність. Чоловік важко працював на СТО. Однак це не допомагало йому налагодити фінансове благополуччя.

Про мотиви Прохнича вже після затримання повідомили в прокуратурі. Загалом чоловіка не влаштовує робота держустанов, а також неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців.