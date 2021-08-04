Названо попередні мотиви ветерана, що погрожував підірвати гранату в Кабміні

Ветеран АТО Володимир Прохнич був невдоволений роботою Кабміну щодо матеріального забезпечення колишніх військових. Це і стало причиною спроби захоплення будівлі уряду.

Таку інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Водночас вона додала, що конкретна мета візиту Володимира Прохнича до Кабміну встановлюється слідством.

– В загальних рисах: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців, – написала Надія Максимець.

Відомо, що затриманий Володимир Прохнич – підприємець. Чи був пов’язаний його візит з обговоренням пільг для ветеранів АТО, наразі невідомо.

Прокуратура відкрила справу

Відразу після затримання Володимира Прохнича міська прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження.

Ветерана АТО, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, звинувачують у:

захопленні держбудівлі;

погрозах працівникам правоохоронних органів;

захопленні заручників;

незаконному поводженні зі зброєю.

Яке покарання загрожує чоловіку, правоохоронці уточнять найближчим часом.

Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що затриманому призначать психіатричну експертизу.

Джерело: Надія Максимець