Названо попередні мотиви ветерана, що погрожував підірвати гранату в Кабміні

Ветеран АТО Володимир Прохнич був невдоволений роботою Кабміну щодо матеріального забезпечення колишніх військових. Це і стало причиною спроби захоплення будівлі уряду.
Таку інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
Водночас вона додала, що конкретна мета візиту Володимира Прохнича до Кабміну встановлюється слідством.
– В загальних рисах: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців, – написала Надія Максимець.
Відомо, що затриманий Володимир Прохнич – підприємець. Чи був пов’язаний його візит з обговоренням пільг для ветеранів АТО, наразі невідомо.
Прокуратура відкрила справу
Відразу після затримання Володимира Прохнича міська прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження.
Ветерана АТО, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, звинувачують у:
- захопленні держбудівлі;
- погрозах працівникам правоохоронних органів;
- захопленні заручників;
- незаконному поводженні зі зброєю.
Яке покарання загрожує чоловіку, правоохоронці уточнять найближчим часом.
Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що затриманому призначать психіатричну експертизу.
Джерело: Надія Максимець