Вистежила та витягла гаманець: затримано жінку, яка обікрала іноземного дипломата

У Шевченківському районі Києва затримали жінку, яка обікрала дипломата, що приїхав з іншої держави.

Він повідомив поліції, що невідомі викрали у нього гаманець, в якому були гроші.

Правоохоронці прибули до місця події, зафіксували факт злочину та одразу ж почали розшук підозрюваних.

Вони з’ясували, що зловмисниця побачила жертву із сумкою в підземному переході. Жінка простежила за дипломатом, після чого витягла у нього портмоне. Загальна сума поцуплених грошей склала 450 євро, а також 4 тис. грн.

Поліція з’ясувала особу підозрюваної після перегляду записів з камер відеоспостереження. Нею виявилася 22-річна уродженка Закарпатської області.

Поліція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Заарештованій жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до п’яти років в’язниці.