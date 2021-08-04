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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Захоплення Кабміну: поліція проводить переговори з чоловіком, квартал перекрито

Захоплення Кабміну: поліція проводить переговори з чоловіком, квартал перекрито

Під Кабмін перебувають співробітники поліції, які готові застосовувати відповідні заходи, якщо чоловік з гранатою не захоче здатися добровільно.

– Близько 10.00 до будівлі Кабміну зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати, – заявили у поліції.

Нині у столиці триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці проводять перемовини з чоловіком.

– У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом, – наголосили у прес-службі столичної поліції.

У патрульный поліції заявили, що через захоплення Кабміну перекрили рух вулицею Грушевського (від Паркової дороги до Шовковичної) та вулицю Садову.

Захоплення Кабміну: поліція проводить переговори з чоловіком

Захоплення Кабміну

4 серпня близько 10.00 будівлю Кабміну захопив чоловік з гранатою. Він взяв у заручники кілька людей.

Однак він не висував конкретних вимог до чиновників і правоохоронців. Пізніше стало відомо, що захопив будівлю Володимир Прохнич – ветеран АТО, нагороджений орденом За мужність. Чоловік важко працював на СТО. Однак це не допомагало йому налагодити фінансове благополуччя.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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