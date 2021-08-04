Увечері 4 серпня Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, як правоохоронці затримували Володимира Прохнича, який із бойовою гранатою в руках увірвався до приміщення Кабміну і погрожував вибухом.

Знімання затримання Прохнича велося за допомогою камери, закріпленої на одному зі спецпризначенців, які проводили операцію.

На відео видно, як чоловіка ведуть сходами вниз до виходу. Він іде, не опираючись. А чоловік у формі супроводжує його. На той момент у затриманого в руках гранати вже не було.

Попереду йде депутат Бучанської міськради і друг затриманого Василь Олексюк. Він і вів переговори з нападником та вмовив здатися.

За вхідними дверями, на вулиці, на Прохнича одягли кайданки. Жодного опору КОРДу він не чинив.

НС біля Кабміну

Уранці Володимир Прохнич із гранатою в руках увірвався в будівлю Кабміну, але чітких вимог не висував. Він лише сказав, що його на такий крок підштовхнули обставини.

Відомо, що чоловік воював на Донбасі, двічі був поранений, зокрема в голову. Служив у складі батальйону Айдар.

Правопорушення Прохнича кваліфікували за статтями про: захоплення державних будівель; погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу; захоплення заручників; незаконне поводження зі зброєю.

За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Детальніше про захоплення Кабміну Володимиром Прохничем та мотиви чоловіка – у матеріалі.