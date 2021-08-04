Залишив тіло на тротуарі: на Миколаївщині чоловік зарізав товариша через давній борг

У Первомайському районі на Миколаївщині затримали чоловіка, який зарізав знайомого через борги. За скоєне йому загрожує до 10 років за ґ‎ратами.

Інцидент стався пізно ввечері 2 серпня. Чоловіки зустрілися на вулиці, і після розмови між ними виник конфлікт.

Нападник нагадав 40-річному чоловіку про давній борг, і коли той відмовився його віддавати, почалася бійка.

49-річний підозрюваний дістав ножа і вдарив знайомого в живіт. Після скоєного він пішов додому, а чоловік залишився лежати на землі.

До поліції звернулися медики, коли пораненого доставили до районної лікарні. Пізніше 40-річний чоловік помер.

Підозрюваного у вбивстві затримали і повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Якою була сума боргу, через який стався смертельний конфлікт, не повідомляється.

Найближчим часом чоловіку оберуть запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідчі дії тривають.