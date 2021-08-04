Затриманому під Кабміном ветерану АТО призначать психіатричну експертизу – Монастирський

Затриманому Володимиру Прохничу, який намагався захопити Кабмін з гранатою, призначать психіатричну експертизу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Правопорушник, який сьогодні намагався увірватися з гранатою в будівлю КМУ, здався поліції після переговорів зі своїм товаришем. Його затримали. Надалі з ним проведуть слідчі дії, зокрема призначать психіатричну експертизу.

Також міністр підтвердив, що затриманий Володимир Прохнич був з бойовою гранатою РГН.

Якими були обставини і мотиви вчинку ветерана АТО, правоохоронці встановлять найближчим часом.