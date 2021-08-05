Державна зрада: проти кримських силовиків порушено 68 проваджень

Офіс Генерального прокурора України розслідує 68 кримінальних проваджень стосовно кримських правоохоронців, які зрадили присязі та перейшли на службу у Російській Федерації після анексії півострова.

У їхньому відношенні розпочато кримінальні справи за ст.111 (Державна зрада) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Прокурори продовжують процесуальні дії для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні співробітники прокуратури повідомили про підозру чоловікові, який 4 серпня захопив знання Кабінету міністрів, з гранатою в руках.

Його звинувачують у порушенні трьох статтей Кримінального кодексу – ст.341 (Захоплення державних будівель), ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі), ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю).

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото: Кримська Солідарність