У селі Гнилички на Тернопільщині на стихійному сміттєзвалищі знайшли ймовірні останки підлітка, який зник іще 17 років тому.

Про те, що 16-річний хлопець не повернувся додому, рідні повідомили в поліцію ще у 2004 році. Наразі судмедексперти з’ясовують, кому належать кістки, знайдені на сміттєзвалищі.

Друзі закопали у смітті: на Тернопільщині знайшли останки підлітка, який зник 17 років тому / 3 фотографии

Що сталося

Подробиці тієї ночі 2004 року розповів один із очевидців загибелі хлопця.

Напередодні зникнення підліток разом із друзями вирішив поїхати на покинуту ферму за селом. Там хлопці планували взяти кольоровий метал.

Хлопця вдарило струмом, коли він заліз до електрощитової, підключеної до мережі: смерть настала миттєво.

Друзі злякалися побаченого і вирішили поховати тіло самостійно. Хлопці вивезли тіло товариша за село і закопали на стихійному сміттєзвалищі, а його одяг спалили.

Матір чекала на сина 17 років

Після зникнення підлітка родина не один рік сподівалася на його повернення.

У пошуках останків загиблого, окрім поліції, брали участь і місцеві мешканці: вони допомогли з технікою, а голова місцевого ОТГ організував старостів сіл.

Наразі знайдені останки передадуть на експертизу ДНК для встановлення особи.

Кримінальне провадження відкрито за ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Слідство у справі триває.