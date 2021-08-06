Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Артуру Товмасяну – голові Харківської обласної ради. Його підозрюють у вимаганні та отриманні хабара.

Згідно з рішенням суду, Товмасян повинен протягом п’яти днів внести заставу у розмірі 2,996 млн грн.

Сторона обвинувачення, детективи НАБУ, подали клопотання заарештувати обвинуваченого з внесенням застави у розмірі 4 млн грн.

Юристи голови обласної ради Харкова просили для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Щойно запобіжний захід почне діяти, Артур Товмасян повинен здати закордонний паспорт, прибувати у разі виклику правоохоронців, інформувати їх про зміну місця роботи та проживання.

Також йому забороняється контактувати з іншими фігурантами справи. Запобіжний захід діятиме два місяці.

Що відомо про справу Артура Товмасяна

4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вручили підозру голові Харківської обласної ради.

За даними слідства, він разом зі заступником вимагав 1,05 млн у керівника підприємства за те, щоб не звільняти його з посади. Протягом першої половини 2021 року Товмасян разом зі спільником отримали цю суму.

У разі доведення вини Товмасяну може загрожувати ув’язнення на термін від восьми до 12 років. Детальніше про справу Товмасяна читайте у матеріалі.

Фото: Харківська обласна рада

Джерело: Вищий антикорупційний суд