Відправив до коми танцюриста Дорофеєвої: Управління держохорони звільнило співробітника

У середу, 4 серпня, Управління державної охорони України офіційно відсторонило від виконання обов’язків Євгена Беспалого, який відправив до коми танцюриста співачки Наді Дорофєєвої.
Згідно з офіційною заявою, перед прийняттям рішення щодо звільнення було скликано нараду.
– Ми засуджуємо подібні прояви агресії та вважаємо неприпустимим скоєння таких ганебних вчинків, – повідомили в Управлінні держохорони.
За словами керівництва, у відомстві не повинні служити військові, які дозволяють собі порушувати принципи моралі розвиненого суспільства.
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Що відомо про побиття танцюриста Дорофеєвої
Євгена Гончаренка було жорстоко побито 1 серпня, коли він виходив з клубу Ліфт, що користується популярністю серед представників ЛГБТ-спільноти. Пізніше медики діагностували у танцюриста відомої виконавиці безліч травм голови та крововилив у мозок.
Тим, хто напав на нього, виявився військовослужбовець Євген Безпалий, який працював в органі, що надає охорону високопосадовцям. Він одним ударом збив танцюриста з ніг, після чого почав добивати його, навіть коли Гончаренко знепритомнів.
Потерпілому провели трепанацію черепа, після чого ввели його в стан медикаментозної коми. Друзі хлопця, в тому числі Надя Дорофеєва, почали збирати кошти на його лікування.
Два дні потому після події працівника УДО було затримано на 60 діб. Справу кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Безпалому може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Джерело: Управління державної охорони України
Фото: Instagram