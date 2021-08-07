Обіцяв заплатити, якщо роздягнеться: харків’янин хотів розбестити 12-річну дівчинку

У Харкові затримали чоловіка, який під прицілом пістолета хотів розбестити 12-річну дівчинку.

Інцидент стався ввечері 5 серпня у лісосмузі на Московському проспекті.

Поліцейські, що здійснювали патрулювання Індустріального району, почули дитячий крик. Прибігши на допомогу, вони побачили заплакану дівчинку і дорослого чоловіка, який збирався тікати.

Педофіла затримали неподалік місцевого ринку: ним виявився 36-річний харків’янин.

Що сталося

Як вдалося з’ясувати слідству, 12-річна школярка одна поспішала на автостанцію, куди приїжджала її мама. Щоб скоротити дорогу, вона пішла лісосмугою.

Там до дівчинки підійшов незнайомець, зупинив її і запропонував грошову винагороду, якщо та покаже йому свої статеві органи.

Коли дівчинка відмовилася і захотіла втекти, чоловік дістав пістолет і пригрозив дитині розправою.

Перелякавшись, дівчинка почала кричати, чим і привернула увагу поліцейських.

Що кажуть у поліції

Під час обшуку правоохоронці виявили у сумці затриманого зброя під патрон типу Флобера.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Якщо суд доведе вину педофіла, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство.