Переїхав голову бусом: чоловіка, який збив 26-річну дружину на смерть, відправили у СІЗО

6 серпня суд помістив під варту 35-річного мешканця Мелітополя, який на смерть збив свою молоду дружину.

Трагедія сталася серед ночі 3 серпня під вікнами п’ятиповерхівки, де вже протягом року подружжя жило разом із двома дітьми.

За словами знайомих родини, того вечора між чоловіком і жінкою виникла сварка. Ольга нібито допізна була на вулиці в галасливій компанії, і саме це могло розлютити Руслана.

– Тут була компанія, вони сиділи гуляли: він її звідси почав забирати. Після цього компанія пішла в інше місце, Оля залишилася тут, вони почали сваритися, – розповіла сусідка.

Постраждала Ольга не мала жодних шансів вижити: травми були надзвичайно тяжкі.

– Він переїхав їй голову. Голову і ключиця були зламані, – підтвердила знайома Ольги.

Але найбільше мешканців будинку, під вікнами якого загинула молода дівчина, стало те, що після скоєного 35-річний Руслан втік з місця події.

Замість того, аби викликати швидку чи покликати на допомогу, він втік з Мелітополя. Поліція оголосила план перехоплення, і втікача знайшли за 120 км від міста.

Що відомо про затриманого

35-річний Руслан не планував втікати, оскільки навіть не прихопив жодних грошей, на заправку або проживання, а також раніше не був судимий.

Водночас експертиза довела, що на момент скоєння смертельного злочину чоловік був нетверезим.

Якими насправді були мотиви горе-чоловіка і чи дійсно це був нещасний випадок, встановлюватимуть правоохоронці.

Наступні 60 днів чоловік проведе в камері СІЗО. Відомо, що сиротами залишилися двоє дівчаток, одній із яких три роки, а молодшій – немає і року.

Дітей, ймовірно, виховуватиме бабуся. За скоєне 35-річному чоловіку загрожує до вісьми років в’язниці.