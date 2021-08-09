Друга велика аварія у Туреччині за два дні: автобус вилетів за огорожу дороги

У провінції Ізмір загинули шестеро людей, поранено 11 осіб. Водій службового автобуса втратив кермування, і той вилетів за огорожу дороги.

Тим часом до 15 зросла кількість загиблих у ДТП у провінції Баликесір, що сталася напередодні.

17 пасажирів госпіталізовано.

За попередніми даними, водій перевищив швидкість. Їхав 95 км за годину. Перед самою аварією різко загальмував. На дорозі залишилися сліди шин, 40 м завдовжки. Триває розслідування. Загалом у двох ДТП загинула 21 особа.

За даними турецьких ЗМІ, деяким постраждалим в ДТП у Баликесірі доведеться зробити пластичні операції. Родичі травмованих людей приїхали до міста, щоби підтримати своїх близьких у непростій ситуації. Наразі фахівці ліквідовують наслідки автокатастрофи. Розслідування причин аварії триває.