Хотів самоствердитися: у Києві чоловік порізав 17-річного підлітка на очах його друзів

У Києві затримали чоловіка, який порізав 17-річного хлопця ножем на очах у його друзів.

Інцидент стався 7 серпня на Контрактовій площі. Компанія підлітків весело проводила час, коли до них підійшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння.

Розпочавши конфлікт із неповнолітніми, нападник дістав із кишені ножа. Удару зазнав підліток, який стояв найближче до чоловіка.

Потерпілого хлопця госпіталізували з місця події. За попередньою інформацією, у нього проникаюче поранення живота.

Зрозумівши, що накоїв, зловмисник намагався втекти, однак його вчасно зупинили працівники муніципальної охорони, що патрулювали неподалік.

Нападником виявився 47-річний чоловік: причину конфлікту з підлітками він пояснити не зміг.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

За скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.