Намагалися почати переговори: від вибуху гранати в Кривому Розі постраждали патрульні

Внаслідок вибуху гранати у Кривому Розі поранено трьох поліцейських. Напередодні повідомлялося, що постраждав лише підривник.

Інцидент стався ввечері 8 серпня неподалік Південного гірничо-збагачувального комбінату міста.

61-річний чоловік намагався потрапити на територію заводу, а після відмови пішов на дитячий майданчик, зателефонував до поліції і заявив, що підірветься на гранаті.

Коли правоохоронці прибули на місце події, вони намагалися розпочати переговори.

Чоловік віддав правоохоронцям предмет, схожий на боєприпас РГД-5. Тієї ж миті він раптово дістав з кишені другу гранату та підірвав.

Патрульні поліцейські дістали осколкових поранень. Наразі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст.263 та ч.1 ст. 348 КК України. Йдеться про незаконне зберігання боєприпасів та посягання на життя працівника правоохоронного органу.