У Франції, в департаменті Вандея, був зарізаний ножем католицький священик Олів’є Мер. У злочині зізнався біженець з Руанди, який влітку 2020 року зізнався у підпалі собору в Нанті.

Після вбивства руандець здався поліції, як і першого разу, коли здійснив підпал собору.

– Підозрюваний – виходець з Руанди, 40-річний католик. Живе у Франції з 2012 року. Влітку 2020 року він підпалив собор в Нанті, в якому працював волонтером і замикав кожного вечора, – повідомив глава МВС Франції Жерар Дарманен.

Після того, як палія відпустили під судовий нагляд, він перебрався з Нанта в Вандею, де його прихистив 60-річний священик Мер в Сан-Лорені-сюр-Севр.

Свідки заявляли, що отець-настоятель поселив підсудного з милості. Проживши у нього кілька місяців, руандець вбив Олів’є Мера, після чого одразу здався поліції.

Дарманен додав, що слідство розглядає версію психічного розладу злочинця.

Лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен назвала інцидент “повним провалом” держави і глави МВС особисто, оскільки обвинуваченого в підпалі повинні були депортувати з країни. Натомість він отримав можливість вчинити новий злочин.

Міністр внутрішніх справ у відповідь зазначив, що підозрюваного не мали права депортувати, поки не був скасований судовий нагляд.