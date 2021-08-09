У Сумах затримали чоловіка, який пограбував кредитне відділення. Йому загрожує до семи років в’язниці.

Слідчі встановили, що 37-річний чоловік в рукавичках і захисній масці зайшов до відділення, дістав ніж і почав погрожувати касирці розправою.

Він наказав жінці лягти на підлогу, після чого забрав з каси 11 319 гривень. Отримавши бажане, чоловік зник у невідомому напрямку.

Пригрозив ножем і наказав лягти: сумчанин пограбував кредитне відділення і втік на таксі / 4 фотографии

Правоохоронці, які прибули на місце пограбування, оголосили спеціальну поліцейську операцію.

Чоловіка знайшли і затримали прямо в таксі, яке рухалося у напрямку виїзду із Сум. Під час обшуку поліцейські знайшли і ніж, і викрадені з відділення гроші.

Кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 (Розбій) КК України. Найближчим часом чоловіку оберуть запобіжний захід.