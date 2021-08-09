Увірвалися на приватну вечірку: у Мексиці сталася стрілянина, вісім людей загинуло

У Мексиці група озброєних чоловіків увірвалася на приватну вечірку і відкрила вогонь. Внаслідок стрілянини загинуло восьмеро осіб.

Інцидент стався в районі Санта-Марія, штат Гуанахуато. Як встановили поліцейські, від куль злочинців загинуло семеро чоловіків та одна жінка.

Їхній вік та імена не розголошують: водночас чи були якось пов’язані нападники та люди, що прийшли на вечірку, встановлюється.

Відомо, що у сусідньому районі Ірапуато за день до цього стався збройний напад на магазин з алкоголем, внаслідок якого четверо чоловіків загинули, а ще троє жінок з вогнепальними пораненнями госпіталізовано.

За останніми офіційними даними, половина усіх умисних вбивств у Мексиці (35 484 випадків) припадає на шість штатів країни. Загалом у Мексиці 19 штатів.

Джерело: El Sol de Irapuato