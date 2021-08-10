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Наташа Тарчевська |

Батьки чекали три роки: киянина засудили за сексуальне насильство над 11-річною дитиною

Батьки чекали три роки: киянина засудили за сексуальне насильство над 11-річною дитиною

У Києві засудили чоловіка, який познущався над 11-річною дівчинкою. Наступні 15 років ґвалтівник проведе за ґратами.

Інцидент стався у березні 2018 року в Деснянському районі столиці.

Школярка поверталася додому: у підї’зді на неї накинувся незнайомець. Він закрив дівчинці рот, притис до стіни поруч з ліфтом і задовільнив себе неприродним способом.

У який спосіб педофіл поглумився над дитиною, слідство не розголошувало з міркувань моральності.

Протягом двох років батьки постраждалої дівчинки доводили причетність підсудного до скоєного насильства.

Після проведення усіх необхідних експертиз суд розглянув справу по суті. Обвинувальний вирок чоловіку оголосили за підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 3 ст. 153 КК України (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи) КК України.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Depositphotos

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