Артемівський міський суд ув’язнив на шість років колишнього військового Збройних сил України через співпрацю з так званою “ДНР”.

Екс-військового визнали винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – за фактом створення терористичної групи чи терористичної організації та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Затримали підозрюваного в червні. Під час обшуків у нього вдома вилучили арсенал військових засобів ураження.

Як встановили оперативники та слідчі Служби безпеки України, українця завербував представник так званої “ДНР” у 2020 році.

Військовий повинен був збирати та передавати розвідувальну інформацію про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС у районі лінії розмежування.

Також зловмисник з власної ініціативи запропонував допомогу в здійсненні диверсій проти українських військових.