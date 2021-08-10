У Вінницькій області з металевої сушарки у зерносховищі звільнили 43-річного чоловіка, який добу просидів всередині без води та їжі. Там його зачинив фермер, який вирішив покарати свого робітника за невідремонтований трактор.

Інцидент стався у селі Вербівка Липовецького району. Першою крик із зачиненого зерносховища почула жінка, яка проходила повз.

Що сталося

43-річний чоловік шукав підробіток, тому неофіційно влаштувався на фермерське господарство. Працюючи різноробом, він отримав завдання відремонтувати трактор.

Фермеру не сподобався результат роботи, тому він заштовхав чоловіка до зерносховища і зачинив у металевій сушарці для фруктів, а сам пішов додому.

Оскільки приміщення було заповнене металевими полицями для сушіння фруктів, чоловік міг там лише сидіти. Жодних грошей за виконану роботу він не отримав.

Проштрафився: на Вінничині фермер на добу зачинив свого робітника у металевій сушарці / 3 фотографии

Хто визволив заручника

Поліцейські, які приїхали на виклик жінки, що почула крик із зерносховища, були змушені розчищати лопатами від зерна прохід.

Тільки після цього вони дісталися до дверей металевого бункера, всередині якого стоїть сушарня.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що потрапив до сушарки через те, що “проштрафився”.

Що загрожує фермеру

Підприємця, який навмисне зачинив свого робітника у сушарні, затримали 9 серпня.

Йому вже повідомили про підозру: наразі готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) КК України.

За скоєне фермеру загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.