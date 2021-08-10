У Кривому Розі діти жартома прикували матір наручниками, звільняти її довелось рятувальникам

У Дніпропетровській області діти жартома прикували свою матір наручниками до поручнів. Звільняти жінку довелося рятувальникам ДСНС.

Інцидент стався 10 серпня у Кривому Розі. 39-річна жінка разом із дітьми гуляла неподалік свого дому на вулиці Панаса Мирного.

Напередодні матір купила їм іграшкові наручники: граючись, діти прикували її до поручнів біля під’їзду.

Усі спроби вивільнити руки мами завершилися невдачею. Рятувальники, що прибули на виклик, скористалися шанцевим інструментом та звичайною шпилькою.

Медиків на місце інциденту викликати не знадобилося: внаслідок дитячих ігор жінка не отримала жодних травм.

У Кривому Розі хлопчика тримали на ланцюгу

Наприкінці липня стало відомо, що у Кривому Розі 7-річного хлопчика тримали на ланцюгу. Аби звільнитися, він сам зателефонував до поліції.

З’ясувалося, що такими методами виховання займався вітчим хлопчика. Де перебувала матір, коли 30-річний співмешканець бив і прив’язував її сина, встановлюватиме слідство.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження: за скоєне чоловіку загрожує умовний або реальний термін ув’язнення терміном до п’яти років.

Користувачі соцмереж, які мешкають у тому ж районі Кривого Рога, де стався інцидент, закликають притягнути до відповідальності і матір дитини.