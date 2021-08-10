Вкрали сотні мільйонів: поліція виявила великі розкрадання в ДПЗКУ

Співробітники Державної продовольчо-зернової корпорації України завдали збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень.

Чиновники налагодили схему щодо розтрати майна підприємства, повідомили в прес-службі Національної поліції.

Посадові особи експортували зернові підконтрольним компаніям-нерезидентам.

За попередніми даними, вартість товару була істотно заниженою, а на його поставки не відбувалася передоплата.

Таким чином здійснювалася закупівля зернових через фіктивні підприємства під державні гарантії.

Згодом сировина експортувалася за ціною, що була значно нижчою за ринкову.

Наприклад, із січня по травень поточного року підприємство уклало щонайменше десять збиткових контрактів.

Крім того, виявлено факти зловживань посадовими особами при укладанні договорів про страхування майна, тариф за якими в 3-5 разів перевищував ринкову вартість подібних послуг.

У приміщеннях, підконтрольних ДПЗКУ, а також керівникам підприємств проходять обшуки.

Силовики вилучили документи та інші носії інформації, які можуть послужити доказами під час судового засідання.

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Зловмисникам інкримінують порушення за ч.2 і ч.4 ст. 191 (Привласнення або розтрата чужого майна) КК України.

Їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.