Шестеро львівських патрульних, яких засудили до восьми років позбавлення волі через смерть хлопця в гральному закладі, вважають, що вирок не тільки калічить їхні життя, а й повністю деморалізує всіх поліцейських.

За їхніми словами, тепер ті, хто захищає закон, перед затриманням злочинців сто разів подумають, чи потрібно це їм.

– Це справжнє безглуздя. Вирок був зачитаний повністю в односторонньому порядку, усе вирвано з контексту. Суцільне обурення. Я не можу передати свої емоції словами. Це можна назвати повністю сфабрикованою справою, – говорить засуджений патрульний Назарій Андрушків.

Нині поліцейські мають 30 днів, аби оскаржити рішення суду. Доки воно не набуде законної сили, їх не буде затримано.

– Я та мої колеги однозначно будемо домагатися справедливості в апеляції, – запевняє ще один працівник поліції Львова, який отримав вирок, Степан Дорош.

Не згодний із рішенням суду й керівник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко:

– Так, сталася трагедія, але неправильно через це ламати шість доль хлопців.

Родичі, знайомі та друзі засуджених зустріли батьків загиблого Наталію й Володимира Клима та прокурора Володимира Рубцова вигуками Ганьба! Від групи підтримки останніх образи полетіли й у бік патрульних.

Аби стримати пристрасті, довелося навіть виставити ланцюг із поліцейських.

Батьки загиблого переконані, що їхнього сина вбили саме патрульні.

– У нас є відео, як вони його скручували, били. На ньому сиділо 5-6 осіб, – говорить батько загиблого 22-річного хлопця.

Згідно з рішенням суду, усі шість патрульних мають відбути за ґратами по вісім років. Крім того, сім’ї загиблого мають сплатити 4 млн грн моральної компенсації та 126 тис. грн на поховання сина.

Трагічна подія в місцевому казино Львова сталася 9 лютого 2018 року. Того дня поліцейські помітили в 22-річного студента підозрілий згорток.

Хлопець спробував проковтнути пакет, але вдавився.

У поліції запевняють, що діяли за інструкціями й навіть надавали затриманому першу допомогу.

Вирок шістьом поліцейським Галицький районний суд Львова виніс 3 серпня.