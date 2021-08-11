У Кіровоградській області затримали депутатів зі зброєю – займалися здирством

Служба безпеки України виявила у трьох депутатів селищних рад в Кіровоградській області вогнепальну зброю. У них вилучили пістолети з бойовими патронами та пристроєм для безшумної стрільби.

Пізніше з’ясувалося, що депутати причетні до вимагання. Зокрема, їхньою метою були підприємці.

– Учасники схеми вимагали $60 тис. від керівника комерційної структури у сфері енергетики, який підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За гроші вони обіцяли підприємцю сприяння в закритті відповідної справи та уникнення кримінальної відповідальності, – повідомили у відомстві.

Серед організаторів протиправної діяльності – голова обласної організації однієї з політичних сил.

Силовики затримали двох зловмисників після передачі всієї суми хабара. Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозру. Також шукають інших можливих учасників схеми.

Перевіряється причетність до незаконної діяльності чиновників регіональних підрозділів фіскальної та податкової служб.

На Кіровоградщині у трьох депутатів знайшли арсенал зброї: їх підозрюють у здирництві / 6 фотографий

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозра заступнику мера Миколаєва Сергію Корнєву в незаконному заволодінні близько 27 млн грн.

Підозру про заволодіння грошима під час реконструкції Соборної площі посадовій особі 11 серпня вручили детективи НАБУ.