Обіцяв зґвалтувати і викопав мертву кішку: 22-річну харків’янку погрожує вбити колишній

У Харкові 22-річну дівчину переслідує колишній хлопець, якому вона не відповіла взаємністю на почуття.

Окрім постійних погроз, які отримує дівчина, хлопець розмалював її підї’зд сатанинськими символами і розвішав сире м’ясо на перилах сходів.

Останньою краплею стало те, що у під’їзді сталося декілька вибухів: з’ясувалося, що хлопець підірвав петарди, аби налякати дівчину.

– Він говорив, що мене зіб’є чорна машина. А нещодавно він надіслав фото мого кота, – розповіла 22-річна Софія.

З’ясувалося, що домашній улюбленець дівчини нещодавно помер. Щоб зробити моторошну фотографію, хлопець наважився розкопати могилу кота.

Помста колишнього

Правоохоронці, які прибули на виклик, зафіксували і зібрали усі речові докази.

Дівчина пояснила, що про те, де була закопана її кішка, серед знайомих знав лише колишній хлопець – 25-річний Олександр.

– Він високий, симпатичний, ввічливий, однак у його поведінці помічалися дивні речі. Егоїстичний і вимогливий, знав лише своє “я”. Щоб домогтися свого, він міг провокувати серцеві напади, – згадує матір Софії.

Спочатку Олександр намагався повернути дівчину: засипав повідомленнями про кохання і приносив паперові романтичні листи під її двері.

Коли це не допомогло, почав погрожувати, що закінчить життя самогубством. Після цього збережені інтимні фотографії Софії розіслав усім її друзям та викладачам.

Дівчина не витерпіла і написала на свого екс-бойфренда заяву до поліції, але спочатку там відкривати провадження відмовилися.

Вже після зібраних доказів справу відкрили ст. 182 (Порушення недоторканості приватного життя) КК України.

– Прямих доказів того, що це робить її колишній хлопець, слідство поки що не має. Слідчим надано кілька доручень до кіберполіції. Вони працюють разом із слідством, – повідомили у поліції Харкова.

Санкція статті передбачає лише до трьох років умовного терміну. Якщо, звісно, вину так званого Люцифера буде доведено.