У Києві в середу, 11 серпня, в урядовому кварталі чоловік підходив до людей і говорив, що у нього є вибухівка. Його вже затримали.

Про це повідомили в прес-службі столичної поліції.

– Під час патрулювання в урядовому кварталі столиці працівники поліції полку особливого призначення №2 помітили чоловіка, який чіплявся до перехожих і повідомив, що має при собі вибухонебезпечні речовини, – повідомили у відомстві.

Силовики затримали чоловіка та викликали вибухотехніків, які перевірили його речі. Вибухівки в результаті не знайшли.

Затриманий виявився уродженцем Івано-Франківської області, 1981 року народження. Його доставили до районного управління поліції.

Погрожував вибухом: в урядовому кварталі затримали чоловіка / 2 фотографии

Силовики відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. Йому загрожує до п’яти років в’язниці.

Захоплення будівлі Кабміну

Нагадаємо, 4 серпня чоловік зайшов з гранатою в будівлю Кабінету міністрів, після чого висмикнув чеку та оголосив про захоплення приміщення.

Чоловік виявився ветераном і інвалідом війни з його міста.

Близько 11.30 ранку силовики, які перекрили весь урядовий квартал, вивели 43-річного чоловіка з Кабміну.

Водночас засідання уряду, призначене на 13.00, було вирішено не переносити, оскільки чоловік був нейтралізований.

Пізніше йому повідомили про підозру. Чоловікові загрожує від трьох до семи років в’язниці.

В урядовому кварталі затримали чоловіка, який погрожував вибухом

В урядовому кварталі Києва чоловік підходив до людей і говорив, що у нього є вибухівка. Його вже затримали. Детальніше читайте на Фактах ICTV.