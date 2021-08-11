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Юлія Захарченко |

Розстріляв парубка на Рівненщині: 35-річного чоловіка помістили у слідчий ізолятор

Розстріляв парубка на Рівненщині: 35-річного чоловіка помістили у слідчий ізолятор

35-річного чоловіка, який у місті Дубно біля розважального закладу розстріляв 23-річного парубка, помістили у слідчий ізолятор.

Уродженець Дубного вісім місяців переховувався від поліції, а потім сам прийшов у відділок разом з адвокатом. Правоохоронці направили у Рівненський міськсуд, де застосували обраний раніше запобіжний захід.

Вбивство 23-річного хлопця у Дубному: підозрюваного помістили у слідчий ізолятор

8 січня 2021 року 34-річний житель Рівненщини вбив 23-річного чоловіка. Слідчі поліції повідомили про підозру зловмиснику, яке вручили батькові.

Фігуранта кримінального провадження оголосили у міжнародний розшук та обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

10 серпня підозрюваний сам прийшов у відділок поліції Києва. Врешті під час судового засідання чоловіка помістили у слідчий ізолятор.

Мешканця Дубного підозрюють за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Йому може загрожувати ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі за скоєне.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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